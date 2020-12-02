بلغ من العمر ثمانين عاما ولديه 27 ابناً فقد أربعة عشر منهم بين القصف والمعارك مع نظام الأسد

قراءة العم أبو محمد البالغ من العمر ثمانين عامًا لديه 27 ابنًا استُشهد منهم أربعة عشر بين القصف والمعارك مع النظام المجرم وقد اضطر للنزوح مع مَنْ تبقى من أولاده وأحفاده الأيتام

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