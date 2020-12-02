جدل في ألمانيا حول ملف ترحيل اللاجئين السوريين

أثارت تصريحات وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، الأخيرة حول ملف ترحيل اللاجئين السوريين، جدلًا واسعًا بين عدد من الأحزاب الألمانية.

وانتقدت رئيسة حزب الخضر، أنالینا بربوك، إعلان "زيهوفر" عن عزمه السعي لعدم تجديد حظر ترحيل اللاجئين السوريين العام القادم.

وقالت "بربوك": إن "إعلان وزير الداخلية عن نيته فحص عمليات الترحيل إلى سوريا في حالات فردية في المستقبل، محاولة لترسيخ صورته على حساب لاجئي الحرب من سوريا".

وفي المقابل وجه، ألكسندر جولاند، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب البديل من أجل ألمانيا وهو حزب معاد للاجئين، انتقادات لوجهة نظر رئيسة حزب الخضر، أنالینا بربوك، متهمًا اللاجئين بـ"الإرهاب".

واحتج "جولاند" بقوله إن المشتبه به في عملية درسدن ا"لإرهابية"، معروف لدى السلطات بأنه سوري جاء إلى ألمانيا عبر طريق البلقان في عام 2015، ووفقًا لمنطق "بیربوك" فإن هذا القاتل المزعوم الذي دخل بشكل غير قانوني هو لاجئ حرب يجب حمايته من قبل وزير الداخلية الألماني.

يشار إلى أن ملف اللاجئين بات منذ بدأ تدفق اللاجئين السوريين إلى ألمانيا، يشكل نقطة خلاف محورية بين عدة أحزاب ألمانية، وهذا الشد والجذب زاد من معاناة السوريين هناك.

يذكر أن ألمانيا تستضيف قرابة 2 مليون لاجئ من مختلف الجنسيات بينهم 780 ألف لاجئ سوري، بحسب آخر إحصائية رسمية.