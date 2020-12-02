مقتل امرأة سورية في مدينة سيدني الأسترالية.. والكشف عن هوية الجاني

شهدت الضاحية الغربية لمدينة سيدني شرقي استراليا جريمة قتل مروعة راح ضحيتها سيدة سورية في العقد الرابع من العمر وهي أم لثلاثة أطفال.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن أحد الجيران عثر على السيدة، سمر داوودي، ملقاة أرضا داخل مطبخها وهي تتخبط في دمائها محاولة التنفس عبثا، إلى أن فارقت الحياة.

وأشارت المصادر إلى أن الجيران اتصلوا على الفور بالشرطة، والتي بدورها جاءت على وجه السرعة إلى مسرح الجريمة وباشرت التحقيقات.

وذكرت المصادر أن الشرطة الاسترالية اعتقلت زوج الضحية المدعو، سلام داوودي، البالغ من العمر 60 عاماً، واتهمته بارتكاب الجريمة.

وأردفت المصادر أن أطفال الزوجين الثلاثة لم يكونوا متواجدين في البيت لحظة وقوع الجريمة، لافتة إلى أن الحيران وصفوا هذه الجريمة بالشنيعة والمشمئزة.

يذكر أن عائلة "داوودي" انتقلت إلى اللجوء في أستراليا قادمة من سوريا في أوائل سنة 2019، هربا من بطش روسيا وميليشيات النظام وإيران.