من أجل فتاة.. شجار بين ثلاثة شبان سوريين في تركيا ينتهي بمأساة

نشب شجار بين ثلاثة شبان سوريين، يوم أمس الإثنين، بولاية بورصة في تركيا بسبب فتاة، انتهى بجريمة مأساوية.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن اللاجئ السوري "أحمد.ك" تعمد طعن شابين سوريين في إحدى حدائق مدينة بورصة بعد أن نشب بينهم شجار بسبب فتاة لم تعرف جنسيتها.

وذكرت المصادر أن الشاب "أحمد" فر هاربا بعد هذه الحادثة، مشيرة إلى أن الأهالي اتصلوا بالإسعاف، حيث جاءت على وجه السرعة وقامت بنقل المصابين لتلقي العلاج.

ولفتت المصادر إلى أن الشرطة التركية فتحت تحقيق في هذه الجريمة، موضحة أن الجاني مازال هاربًا حتى الآن.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ 3 مليون و624 ألف شخص سنة 2020 بزيادة 50 ألف لاجئ عن العام الفائت، يتركز أغلبهم في اسطنبول وأنطاكية وغازي عينتاب.