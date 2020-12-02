على طريقة "ميليشيات الأسد".. سوريَّة تقتل ابن زوجها في تركيا

توفي الطفل عزام العبد الله البالغ من العمر 7 سنوات، يوم أمس الإثنين، في مدينة قونية على يد زوجة أبيه.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية أن الطفل "عزام" توفي على إثر تعرضه للضرب الشديد من قبل زوجة أبيه المدعوة رشا عثمان.

وذكرت المصادر أن "العثمان" اتصلت بالشرطة وادعت أنها عثرت على الطفل ميتًا في فراشه بسبب فيروس كورونا.

وأفادت المصادر بأن الشرطة وجدت آثار ضرب على جسم الطفل "عزام" عند عرضه على الطب الشرعي للتشريح، فقامت الشرطة باعتقال الزوجة على الفور.

وعلى إثر ذلك اعترفت الزوجة أنها ضربت الطفل بشدة ما أدى إلى وفاته، مدعية أنها ضربته بسبب غضبها منه لأنه خرج دون علمها، وأنها تعامله مثل بقية أبنائها.