على طريقة "ميليشيات الأسد".. سوريَّة تقتل ابن زوجها في تركيا

توفي الطفل عزام العبد الله البالغ من العمر 7 سنوات، يوم أمس الإثنين، في مدينة قونية على يد زوجة أبيه.
وأوضحت مصادر إعلامية محلية أن الطفل "عزام" توفي على إثر تعرضه للضرب الشديد من قبل زوجة أبيه المدعوة رشا عثمان.
وذكرت المصادر أن "العثمان" اتصلت بالشرطة وادعت أنها عثرت على الطفل ميتًا في فراشه بسبب فيروس كورونا.
وأفادت المصادر بأن الشرطة وجدت آثار ضرب على جسم الطفل "عزام" عند عرضه على الطب الشرعي للتشريح، فقامت الشرطة باعتقال الزوجة على الفور.
وعلى إثر ذلك اعترفت الزوجة أنها ضربت الطفل بشدة ما أدى إلى وفاته، مدعية أنها ضربته بسبب غضبها منه لأنه خرج دون علمها، وأنها تعامله مثل بقية أبنائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على طريقة "ميليشيات الأسد".. سوريَّة تقتل ابن زوجها في تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.