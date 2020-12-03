تصاعد أزمة اللاجئين في ألمانيا

تصاعدت الدعوات في ألمانيا لتعديل اتفاقية "دبلن" لمواجهة تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال ماتياس ميدلبيرغ، السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن "ألمانيا تعتبر بلدًا مستهدفًا من قِبل العديد من المهاجرين، الذين يتابعون هجرتهم داخل حدود الاتحاد الأوروبي".

أعرب "ميدلبيرغ" عن قلقه فيما يتعلق بالوضع الحالي للمستفيدين من اتفاقية دبلن، موضحًا أن "قضية الهجرة الثانوية بدأت تلعب دورًا مهمًا في سياسة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "ميدلبرغ": "يجب أن تظل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسؤولة من الناحية القانونية عن طالبي اللجوء مسؤولة بشكل دائم عنهم. وأي استحقاق للمزايا الاجتماعية يجب أن يتم في تلك الدول فقط".

ودخل أكثر من 1569 مهاجرًا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني من الدول الاسكندنافية منذ بداية العام الحالي وفقًا للشرطة الفيدرالية الألمانية، وأفادت تقارير إعلامية أن معظمهم مهاجرون ينحدرون من أفغانستان والعراق.

ويسعى العديد من المهاجرين إلى دخول ألمانيا على أمل الحصول على فرص أفضل بخصوص الموافقة على طلبات اللجوء الخاصة بهم، لكن بموجب اتفاقية دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي، فإن واجب معالجة طلبات اللجوء يقع على عاتق أول دولة دخلها اللاجئ ضمن الاتحاد الأوروبي.

ويحاول بعض المهاجرين الاستفادة من ثغرة قانونية، تنص على أنه إذا قضى المهاجر ستة أشهر أو أكثر في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي لأي سبب من الأسباب، يتعين على هذا البلد عادةً أن يتولى مهمة البت بطلب لجوئه.

وهكذا يعبر العديد من المهاجرين الحدود إلى ألمانيا، في محاولة للاختباء من السلطات لمدة ستة أشهر قبل عرض قضيتهم عليها من أجل الاستفادة من البقاء داخلها.

وفي هذاالسياق، قالت وزارة الداخلية الألمانية إنه بحلول نهاية النصف الأول من عام 2020، كان هناك 28292 مهاجرًا ولاجئًا يعيشون في ألمانيا ينبغي أن تكون قضايا لجوئهم من مسؤولية دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه تم اتخاذ قرار الترحيل في شأن أكثر من ثلث هذه الحالات أي ما يعادل 10932 شخصًا، ليعودوا إلى تلك البلدان التي دخلوا إليها لأول مرة لمعالجة طلبات لجوئهم، ولكن في كثير من الحالات انقضت مهلة الستة أشهر وهم داخل ألمانيا، مما جعل البت بطلباتهم من مسؤولية السلطات الألمانية، كما ساهمت جائحة كورونا أيضًا في تباطؤ عمليات الترحيل.