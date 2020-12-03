مرسوم رئاسي صادم من بشار الأسد لـ"زوج ابنة خالته" محافظ العاصمة دمشق

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء؛ مرسومًا رئاسيًا صادمًا لمحافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، والذي يعد على صلة قرابة به؛ إذ إنه زوج ابنة خالته.

ونصَّ مرسوم بشار الأسد الذي حمل رقم /325/ بتاريخ 2/12/2020، بإعفاء المهندس علاء منير إبراهيم من مهمته كمحافظ لمحافظة ريف دمشق؛ حيث تم تعيينه في 2016.

ولم تتضح الأسباب الخفيفة وراء قرار بشار الأسد بإعفاء محافظة دمشق الذي منذ قرار تعيينه لم يترك مناسبة رسمية أو ظهور لرئيس النظام السوري إلا وكان مرافقًا له.

ويتحدر "إبراهيم" من ريف جبلة الموالي للنظام السوري، هو ابن أحد الضباط السابقين في جيش النظام، والذي كان قائدًا للمنطقة الساحلية في التسعينيات.

ويعد محافظ دمشق المعزول هو زوج ريم نجيب، ابنة خالة بشار الأسد، فاطمة مخلوف، وشقيقة العميد عاطف نجيب، الذي كان رئيسًا لفرع الأمن السياسي في درعا، والمسؤول عن قلع أظافر أطفالها في بداية الثورة.

ويعتبر تاريخ علاء إبراهيم، حافلًا بالفساد وسرقة المال العام في كل المناصب التي تسلق للحصول عليها، والتي كان يُعفى منها بعد أن تفوح رائحة فساده وتظهر على السطح.