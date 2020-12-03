تقرير: بشار الأسد غيّر "أولوياته ومبادئه" الخاصة بالخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا

قال موقع "سكرول إن" الهندي، إن النظام السوري برئاسة بشار الأسد غيّر بعض "أولوياته ومبادئه" وخاصة فيما يتعلق بشروط الخدمة العسكرية الإلزامية.

وذكر الموقع في تقرير أن نظام بشار الأسد، وفي ظل الضائقة المالية التي بات يعيشها، اضطر إلى اعتماد استراتيجيات جديدة للحصول على المزيد من الموارد المادية.

ولفت إلى أن آخر الاستراتيجيات مصادرة أكبر الشركات التي كان يملكها ابن خاله، رامي مخلوف، والذي عرف عنه دعمه الكبير لبعض الميليشيات التي قاتلت إلى جانب القوات الحكومية.

وأردف الموقع: لكن "الأسد"، وجد أيضًا في تعديل قانون الخدمة العسكرية؛ منفذًا آخر لتحصيل الأموال وجبايتها من الناس تحت مسمى الإعفاء من "التجنيد الإلزامي".

وأضاف التقرير: أصبح بإمكان الذكور المقيمين في مناطق سيطرة النظام التهرب من الخدمة العسكرية عن طريق دفع أموال ورسوم تسمى بـ"بدل الخدمة".

وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها النظام السوري مثل هذا الإجراء بعد أن كان الإعفاء من الخدمة مقابل دفع رسوم يشمل المغتربين وضمن شروط محددة كأن يمضى على فترة اغترابه خمسة أعوام.

وبحسب التقرير؛ لم يكتف قانون الخدمة العسكرية الجديد بتحصيل الأموال من الذكور القادرين على دفعها، بل أجبر حتى من لديهم إعفاءات طبية تحول دون خدمتهم الميدانية على دفع رسوم البدل.

وختم الموقع: "يبدو أن النظام لجأ إلى هذه الطريقة الجديدة في رفد خزانته بالأموال بعد أن سيطر على معظم الأراضي السورية ولم يعد بحاجة إلى مزيد من الجنود في جيشه في ظل وجود ميليشيات رديفة".