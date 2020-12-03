بشار الأسد يطيح بمحافظ ريف دمشق من منصبه

أطاح رأس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، بمحافظ ريف دمشق من منصبه.

وأفادت وسائل إعلام موالية بأن بشار الأسد أصدر مرسومًا بإعفاء بإعفاء المهندس علاء منير إبراهيم، من مهمته كمحافظ لمحافظة ريف دمشق.

ولم يوضح المرسوم سبب إقالة "إبراهيم"، كما لم يحدد "الأسد" اسم المحافظ الجديد الذي سيخلف "إبراهيم" حتى إعداد التقرير.

ويذكر أنه تم تعيين "إبراهيم" في 2016 محافظًا لريف دمشق، وهو من مواليد 1965.

لعب إبراهيم دورًا في اتفاقات التسوية في بلدات وقرى ريف دمشق وخاصة في الغوطة الشرقية، بعد هجوم عسكري بشتى أنواع الأسلحة على المنطقة، أفضت في النهاية بسيطرة قوات الأسد بدعم روسي عليها في 2018.

ويأتي هذا القرار في ظل الانفلات الأمني وتصاعد الجريمة المنظمة وتردي الأوضاع المعيشية في العاصمة دمشق ومحيطها.