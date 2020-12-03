"نظام الأسد" يغرق في المستنقع الإيراني بقرض جديد ضخم.. ما هي شروط طهران؟

تورط النظام السوري مؤخرًا في المصادقة على قرض إيراني ضخم تبلغ قيمته مليار دولار أمريكي، وذلك لمصلحة المصرف التجاري السوري.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن رئيس النظام السوري بشار الأسد صادق على اتفاقية خط التسهيل الائتماني، المبرمة بين المصرف التجاري السوري، وبنك تنمية الصادرات الإيراني في منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأوضحت المصادر أن الاتفاقية تقضي بتخصيص بنك تنمية الصادرات الإيرانية تسهيلات تمويلية تبلغ باليورو ما يعادل قيمة 1 مليار دولار أمريكي للمصرف التجاري السوري، دون أن يقبض منها هذا الأخير أي شيء، وإنما يقوم البنك الإيراني بتسديد ثمن مشتريات الجانب السوري.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقية تنص كذلك على سداد المصرف التجاري السوري جميع المبالغ المصروفة من قبل بنك تنمية الصادرات الإيرانية إضافة إلى مصاريف التسهيلات المتراكمة باليورو إلى البنك الإيراني، أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها ما بين المصرفين، كما تم تحديد فترات الأقساط الواجبة التسديد والتي تمتد من ستة أشهر إلى سبع سنوات تبعًا لحالات حددها الاتفاق.

يذكر أن نظام الأسد سبق وأن أخذ عدة قروض مالية من إيران وروسيا، هذا وتبلغ حجم الديون الإيرانية على نظام الأسد أكثر من 10 مليارات دولار، وذلك وفق ما أكدته مصادر غير رسمية.