"فرانس برس" تكشف عن إجراء جديد لتركيا مع المقاتلين السوريين في "قره باغ"

كشفت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، عن إجراء جديد لتركيا مع المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم لدعم أذربيجان في المعارك بإقليم ناغورني قره باغ ضد أرمينيا.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر سورية مطلعة، أن أكثر من 900 مقاتل من الفصائل الموالية لتركيا عادوا إلى سوريا على دفعات بعد توقف القتال في ناغورني قره باغ.

وأضافت الوكالة: أن الدفعات من المقاتلين السوريين العائدين كان آخرها في الـ 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر، ومن المتوقع عودة باقي المقاتلين خلال الفترة المقبلة“.

وأشارت إلى أن المقاتلين العائدين، عادوا إلى مناطق واقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا، ضمنها عفرين والباب وجرابلس.

وأكدت المصادر السورية المطلعة، أن 293 مقاتلًا سوريًا قتلوا من أصل 2580 أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقًا لوقف إطلاق النار بوساطة روسية في الـ 9 من تشرين الثاني/ نوفمبر بعد ستة أسابيع من القتال في ناغورني قره باغ.