أمريكا تضيق الخناق على "نظام الأسد" شرق سوريا.. وتتخذ هذا الإجراء

كشفت مصادر إعلامية محلية عن طلب أمريكا من ميليشيا "قسد" وقف تصدير النفط من حقول الحسكة ودير الزور إلى "نظام الأسد".
وقال موقع "تلفزيون سوريا"؛ نقلًا عن مصدر مطلع: إن "غالبية آبار النفط في جبسة ورميلان بريف الحسكة متوقفة منذ أيام مع تعليق تصدير النفط للنظام بأوامر أميركية".
وأضاف الموقع: أن "عملية استخراج النفط حاليًا مقتصرة على كميات محدودة لتغطية حاجة المنطقة من المحروقات".
وذكر الموقع بحسب مهندس من حقول رميلان أن خزانات محطة تل عدس ممتلئة بالكامل وكذلك غالبية آبار النفط متوقفة عن العمل منذ أكثر من أسبوع.
كما أشار الموقع إلى أن عمليات نقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام عبر شركة "القاطرجي" قد خفت كثيرًا في الآونة الأخيرة.
جدير بالذكر أن "نظام الأسد" كان يؤمن أغلب احتياجاته من النفط عن طريق ميليشيا "قسد" بالرغم من العقوبات الأمريكية.
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