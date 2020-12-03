وزيرة بحكومة الأسد تفضح النظام.. جمعيات استغلت الحرب وجمعت ثروات طائلة تحت إشرافه

كشفت وزيرة بحكومة نظام الأسد عن فضائح حدثت تحت إشراف النظام، وعن أموال طائلة جمعها أشخاص دون أن يتعرضوا للمساءلة.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "سلوى العبد الله"، خلال اجتماع لمجلس الشعب لتقييم عمل وزارتها، أنها أكدت أن بعض القائمين على الجمعيات في مناطق النظام كوّنوا ثروات طائلة في الحرب.
وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقف عاجزة عن ضبط موضوع الجمعيات التي تسرق نصف المساعدات التي يفترض أن تصل إلى السوريين.
وأوضحت أنه بسبب حاجة السوريين في مناطق سيطرة النظام لتلك المساعدات فإنه يتم التغاضي عن تلك السرقات وحتى ولو لم يصل سوى نصفها أو أكثر قليلًا.
وأشارت إلى أنه لا يمكن الصمت حيال تلك المشكلة أو تجاهل واقع تلك الجمعيات المالي والتنظيمي، وهو ما قاد لتطوير قانون النظام المالي.
ونوهت الوزيرة إلى أن عدد الجمعيات الفاعلة في مناطق سيطرة النظام لا تتعدى 1007 من أصل 1680 جمعية، وبالتالي يوجد حوالي النصف لا يعمل.
الجدير ذكره أن ملفات الفساد واختلاس الأموال ضمن نظام الأسد ازدادت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، وقد أقر رئيس النظام بشار الأسد في تصريحات سابقة له بوجود فساد داخل مؤسسات نظامه.
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