صدمة جديدة لآلاف اللاجئين في أوروبا

أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لترحيل آلاف اللاجئين والمهاجرين خارج أراضيه.

وقالت جوهانسون في مؤتمر صحفي أول، أمس الثلاثاء ،إن الاتحاد الأوروبي يبحث سبل تطوير التعاون مع المملكة المغربية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمغاربة.

وأضافت جوهانسون في بداية زيارتها إلى المغرب التي تستغرق يومين، "أنا هنا للتفاوض بشأن عمليات الترحيل وتسهيل الحصول على التأشيرات، وسنرى كيف ستسير المناقشات"، وفقًا لموقع "مهاجر نيوز".

وتابعت المفوضة الأوروبية "تحتاج أوروبا المسنة إلى الأيدي العاملة، ويخيف المهاجرون غير النظاميين المواطنين الأوروبيين".

ودعت إيلفا جوهانسون، التي تقود إصلاح ميثاق الهجرة الأوروبي، إلى زيادة "فعالية" عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، كما واعتبرت الوصول إلى "اتفاقيات ترحيل جيدة" أولوية ضرورية.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي أصدر العام الماضي، قرارًا بترحيل حوالي 100 ألف شخص من المهاجرين غير الشرعيين، تم تنفيذ ثلثها تقريبًا، في أغلب الأحيان إلى أوكرانيا والبلقان، وفقًا للأرقام الصادرة الثلاثاء الفائت.