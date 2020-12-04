توتر واعتقالات متبادلة بين الحرس الثوري الإيراني وقوات الأسد في حلب

شهدت مدينة حلب الواقعة شمال سوريا توترات أمنية واعتقالات متبادلة بين الحرس الثوري الإيراني من جهة وقوات الأسد من جهة أخرى.

وأكدت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" أن عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني المتمركزة بحي الأعظمية في مدينة حلب اعتقلوا عنصرين من الحرس الثوري الإيراني أثناء مرورهم بالحاجز.

وأضافت أن عملية الاعتقال تمت بعد رفض عناصر الحرس الثوري التوقف على الحاجز، ما دفع عناصر الدفاع الوطني لاعتقالهم.

وتسببت الحادثة بحدوث توترات واستنفارات داخل الحي من قبل الطرفين، أعقبها اعتقال مجموعات من الحرس الثوري أربعة عناصر من الدفاع الوطني.

وأشارت المصادر أن الاستنفارات استمرت حتى ظهر اليوم الخميس، وتوقفت بعد ذلك دون التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عن المعتقلين.

وتشهد مدينة حلب، كما هو حال باقي المدن السورية التي تسيطر عليها قوات الأسد، فوضى أمنية كبيرة نتيجة انتشار ميليشيات غير متجانسة، معظمها أجنبية تتبع للميليشيات الإيرانية، ما يتسبب بتصادم يدفع في كثير من الأحيان لوقوع اشتباكات.