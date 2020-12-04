جريمة هزت طرطوس.. مقتل امرأة على يد لص استغل وجودها منفردة ففعل فعلته وهرب

هزت جريمة قتل مروعة مدينة طرطوس السورية، حيث دخل لص إلى منزل امرأة متزوجة ففعل فعلته وقتلها ثم فر هاربًا.
وبحسب مصادر محلية؛ فقد قام شاب يدعى حسن بالدخول خلسةً إلى منزل امرأة بغياب زوجها وسرق حقيبتها وجوالها وعدة أغراض أخرى، ثم قام بإطلاق النار عليها وولى هاربًا.
وذكرت وزارة الداخلية في حكومة النظام على موقعها الرسمي أن زوج الضحية أسعفها بعد أن أصابها اللص، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها برأسها.
وشهدت محافظة طرطوس عدة جرائم قتل واغتصاب خلال الأشهر الماضية، لعل أكثرها إجرامًا قيام رجل باغتصاب ابنته مستغلًا غياب أمها في لبنان.
الجدير ذكره أن وتيرة الجرائم في مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفعت مؤخرًا بشكل ملحوظ، وسط انتشار للميليشيات الأجنبية والمحلية المعروفة بالتشبيح على السوريين، بالتزامن مع أزمات خانقة تشهدها البلاد، وارتفاع نسبة البطالة والفقر.
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