قراءة نشاط ثقافي إيراني جديد تشهده العاصمة السورية دمشق. يهدف لتمجيد قادة الإرهاب ودعاة سفك دماء الأبرياء في العالم. حمل عنوان مهرجان "شعراء المقاومة الدولي"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشاط ثقافي إيراني جديد تشهده العاصمة المحتلة دمشق لتمجيد المجرمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.