"الحزب الإسلامي التركستاني" في إدلب يعلق على إزالة اسمه من قوائم الإرهاب الأمريكية

علق "الحزب الإسلامي التركستاني"، العامل في محافظة إدلب شمال سوريا، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بحذف اسمه من قوائم الإرهاب لديها.

وأصدر الحزب بيانًا رسميًا، حصلت "الدرر الشامية" على نسخة منه، شكر فيه كل الجهات من الدول والجماعات التي ساعدت في إصدار هذا القرار.

وأضاف أن قرار تصنيف الحزب بدايةً من قبل أمريكا وبعض الدول؛ مردُهُ إلى خداع الصين التي أصبحت عدوًّا للجميع، ووجه دعوة للتوحد من أجل مواجهة الصين عدو العالم.

وأشار البيان إلى أن ازدياد القهر في تركستان الشرقية من قبل دولة الصين تسبب بإدراك واشنطن أن الحزب الإسلامي التركستاني ليس جماعة إرهابية بل حزب يقف ضد ظلم الصين لتحقيق حرية وكرامة شعبه.

ووجه الحزب رسالة باسمه وباسم الشعب التركستاني تدعو الدول لاتخاذ قرار مماثل للقرار الأمريكي من أجل دعم الشعب الإيغوري المظلوم.

وقبل أيام رفعت الولايات المتحدة اسم الحزب من قوائم الإرهاب الأمريكية بعد ما يقرب من عقدين على تصنيفه، بسبب استخدام الصين التصنيف كذريعة لاستمرار انتهاك حقوق الأقلية الإيغورية، بحسب ما صرح به وزير الدفاع الأمريكي "مايك بومبيو".

وتشكل قومية "الإيغور" المسلمة أغلبية سكان إقليم "تشينغانغ" الذي يقطنه قرابة تسعة ملايين نسمة، يتحدثون باللغة التركية، إلا أن الصين اضطهدتهم ومارست بحقهم أقسى أنواع العذاب.