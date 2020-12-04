رسالة من "جيمس جيفري" إلى "بايدن" حول سوريا.. فما فحواها؟

كشفت مصادر إعلامية أمريكية مضمون عن رسالة وجهها المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "جيمس جيفري" إلى إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.



وقالت المصادر إن "جيفري" قدم معلومات كاملة لإدارة "بايدن" تضمنت آخر المستجدات والتقييمات حول الوضع السياسي والأمني في سوريا.



وأضافت أن الرسالة تضمنت كذلك معلومات كاملة عن العناصر والجماعات المتنافسة في سوريا ودور القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الرسالة وصلت عبر مكالمة هاتفية وكانت بين عدة إحاطات تمت بشكل مباشر أو افتراضي حول قضايا الأمن القومي الأميركي



وأشارت المصادر إلى أن، جو بايدن، ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، عازمون على تصحيح أخطاء "أوباما" السابقة في سوريا.



يذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السابق "جيمس جيفري" استقال من منصبه في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحل مكانه نائبه جويل ريبون.