في عهد الأسد.. سوريا على قائمة أخطر دول العالم

أفادت شركة الاستغاثة الدولية التي تنشط في مجال الخدمات الصحية والأمنية ومقرها سنغافورة، أن هنالك 5 وجهات خطيرة لا ينبغي زيارتها في العام القادم.



وصنفت الشركة كلا من ليبيا وسوريا وأفغانستان والعراق وجمهورية إفريقيا الوسطى كأخطر خمسة أماكن على وجه الأرض.



وذكرت الشركة أن أكثر الدول أمانًا في العالم هي غرينلاند وسويسرا وسلوفينيا والنرويج وفنلندا والدنمارك.



وأوضحت الشركة أن معايير تصنيفها تعتمد على التهديدات الأمنية والسياسية والاضطرابات الاجتماعية التي من الممكن أن يواجهها المسافرين إلى هذه الدول.



يذكر أن نظام الأسد ارتكب مجازر دموية شنيعة بحق المدنيين السوريين، هذا الأمر تسبب في هرب الملايين منهم من سوريا واختيارهم العيش كلاجئين في تركيا وأوروبا ودول أخرى.

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