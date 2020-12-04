أمسية شعرية بعنوان "محمد رسول الله قدوتنا " في منطقة سرمدا شمال إدلب

قراءة نظمت إدارة منطقة سرمدا أمسية شعرية بعنوان محمد رسول الله قدوتنا وذلك في مقر جامعة الشمال الخاصة حيث القى الشعراء قصائدهم التي يدافعون فيها عن النبي محمد " ص" وحضر الأمسية شخصيات من وزارات حكومة الإنقاذ وتخلل الأمسية إنشاد لفرق إنشادية هدف الأمسية نصرة للنبي محمد

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