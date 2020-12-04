السويد تعلن عن خبر سار للاجئين السوريين المهددين بالترحيل إلى بلادهم

أعلنت "مصلحة الهجرة السويدية" عن اتخاذها إجراءات جديدة تصب في مصلحة السوريين الصادر بحقهم قرارًا بالترحيل، والمهددين بأداء الخدمة الإلزامية في سوريا.



وذكرت مصلحة الهجرة أنها ستجري تقييم فردي للسوريين الصادر بحقهم قرار بالترحيل، والمهددين بأداء الخدمة الإلزامية في سوريا، مشيرة إلى إمكانية بقائهم في السويد.



وأوضحت مصلحة الهجرة أن هذا التقييم سيشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عامًا بشكل أساسي، مشيرة إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يريدون تجديد إقامتهم المؤقتة بصفة بديلة أن يذكروا أنهم مهددون بالتجنيد الإلزامي في حال عودتهم إلى سوريا.



وقالت مصلحة الهجرة إن نظام الأسد كثف في الآونة الأخيرة من حملات التجنيد الإلزامي لافتة إلى أنه متورط في جرائم حرب ضد الإنسانية.



تجدر الإشارة إلى أن "محكمة العدل الأوروبية" أعلنت الشهر الماضي عن اتخاذها قرارًا يقضي بمنح اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي للأشخاص الفارين من الخدمة الإلزامية في جيش نظام الأسد.

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