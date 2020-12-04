المبعوث الأمريكي إلى سوريا يحسم الجدل بشأن تحضير تركيا لعملية عسكرية شرق الفرات

حسم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن، اليوم الخميس، الجدل بشأن تحضير تركيا لعملية عسكرية بالتنسيق مع الجيش الوطني السوري شرقي الفرات ضد ميليشيات "سوريا الديمقراطية".
وقال "ريبورن"، خلال مؤتمر صحفي: "لم نر تصعيدات كبيرة تدل على ترك اتفاق وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، أو أنه سيكون هناك تكرار لهجوم تشرين الأول من عام 2019".
وأكد أن "الإدارة الأمريكية ستبقى مستعدة لاستخدام ضغوطاتها لتحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار"، لافتًا إلى "وجود أطراف تحاول زعزعة اتفاق وقف إطلاق النار، منها (تنظيم الدولة)، إضافة إلى أطراف أخرى".
وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: أن "يجب تتوقف الهجمات في شمال شرقي سوريا، وإن كان هناك نزاعات يجب أن تحل سياسيًا".
وتجاهل "ريبورن" الانتهاكات في مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، بينما تحدث عن اهنمام الولايات المتحدة بوضع مخيم "الهول" بريف الحسكة.
واعتبر المبعوث الأمريكي أن الوضع مقلق لدرجة كبيرة، لأن هناك فرصة التطرف لبعض الموجودين فيه، ويجب أن تستعيد قاطني المخيم دولهم، مع بذل جهود أكبر لذلك.
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