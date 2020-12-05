مصادر توضح حقيقة طرد السعودية ممثل ميليشيات "قسد" لديها

أوضح "مجلس سوريا الديمقراطية"، المعروف باسم "مسد" وهو الذراع السياسية لميليشيات "قسد"، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، حقيقة حادثة طرد ممثله من السعودية والإمارات.

وبحسب ما نقل موقع "العربي الجديد"، قال الرئيس المشترك لـ"مسد"، الشيخ رياض درار، إن ممثلنا في الخليج شفان الخابوري، يقيم في الإمارات العربية المتحدة وليس في السعودية، ولم يطلب منه مغادرة الإمارات.

وأكد "درار" أن علاقة "مسد" مع دول الخليج، بما فيها السعودية، طيبة، مشيرا إلى أن هنالك اتصالات دائمة بين الجانبين، ولا يوجد أي خلاف بينهما -على حد تعبيره-.

يشار إلى أن عدة وسائل إعلام محلية أفادت في الآونة الأخيرة بأن السعودي طردت ممثل ميليشيات "قسد" وذلك بسبب الخطوات والإجراءات التي تتخذها السعودية في إطار التقرب من تركيا.



يذكر أن وزير الدولة السعودي ثامر السبهان، زار مع مسؤولين أمريكيين مناطق سيطرة ميليشيات "قسد" شمال شرقي سوريا العام الماضي.