حاولت إسقاط جنينها.. سيدة سورية تتعرض للاعتداء من قبل ممرضة تركية

قامت ممرضة تركية، يوم أمس الخميس، بالاعتداء لفظيًّا وجسديًّا على امرأة سورية، كانت بصدد إجهاض جنينها بعد أن توفي.

وقال موقع "العربي الجديد" إن السيدة "راما السلا"، توجهت برفقة زوجها إلى إحدى العيادات السورية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، لمعرفة جنس الجنين الذي يرتقبانه، ليتبين أن الجنين فارق الحياة، وأبلغت الطبيبة الزوجين بضرورة التوجه إلى مشفى حكومي وإجراء عملية إجهاض.

وأضاف الموقع أن الزوجين توجها إلى مشفى "سليمانيه سميحا شاكر" في منطقة "زيتون بورنو" بمدينة إسطنبول، حيث تعرضت السيدة للضرب والإهانة من قِبل إحدى الممرضات في المشفى.

وأوضح الموقع أن الممرضة التركية وجهت ألفاظًا عنصرية للسيدة السورية، ومن ثمّ اتصلت بالشرطة وقدمت ضدها شكوى كيدية.

وأشار الموقع أن الشرطة قامت باعتقال السيدة السورية لمدة أربعة أيام، ومن ثم أطلقت صراحها بعد أن تبين زيف التهم الموجهة إليها.