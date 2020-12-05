البوكمال.. الميليشيات الإيرانية تستنفر قواتها والروس هم الهدف

ارتفعت في الآونة الأخيرة، وتيرة الصراع بين الميليشيات الإيرانية وروسيا، بمدينة البوكمال شرق دير الزور.

وقال موقع "نهر ميديا" المهتم بنقل أخبار شرق سوريا إن مدينة البوكمال شهدت يوم أمس، حالة استنفار غير مسبوقة للميليشيات الإيرانية.

وأوضح الموقع أن هذا الاستنفار جاء على خلفية محاولة القوات الروسية أكثر من مرة دخول مدينة البوكمال، التي تعتبرها الميليشيات الإيرانية أحد أهم معاقلها في سوريا.

وأشار الموقع إلى أن الميليشيات الإيرانية رفعت جاهزيتها وأغلقت الطرق الرئيسية وسط مدينة البوكمال، والطرق المؤدية إلى ساحة "الفيحاء" وشارع بغداد وشارع "إم تي إن".

كما ذكر الموقع أن الميليشيات الإيرانية قامت بتدعيم نقاطها في محيط المدينة والحقول النفطية بالأسلحة الثقيلة.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد شرق سوريا تشهد صراعًا روسيًّا إيرانيًّا صامتًا، حيث يحاول كل طرف بسط نفوذه وهيمنته على هذه المنطقة الاستراتيجية الغنية بالموارد الطاقية.