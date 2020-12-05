تكريم أكثر من 100 حافظ وحافظة لأجزاء من القرآن الكريم في مخيمات الهبيط بدير حسان

قراءة تسليم شهادات وتكريم أكثر من 100 حافظ وحافظة لعدد من أجزاء القرآن، مُقدَّمة من بعض المتطوعين تحت مسمة "الدّال على الخير كفاعله"، وتخلل التكريم عدد من فقرات قراءة القرآن الكريم والأناشيد والخطابة وذلك في مخيمات دير حسان (مخيم الهبيط )

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