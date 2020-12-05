وفاة ضابط رفيع بقوات الأسد في ظروف غامضة

كشفت صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن وفاة ضابط برتبة عالية في قوات الأسد في ظروف غامضة.



وقالت الصفحات إن العميد الركن محمد علي سكاف توفي يوم أمس الخميس، مشيرة إلى أنه ينحدر من قرية البلاطة الغربية بريف طرطوس.



هذا ولم تذكر الصفحات مكان وسبب الوفاة "سكاف"، كما أنها لم تفصح عن طبيعة عمله في صفوف قوات نظام الأسد.



تجدر الإشارة إلى أن عدة ضباط بارزين بقوات النظام السوري لقوا مصرعهم مؤخرا في ظروف غامضة ومريبة، حيث يتعمد النظام إخفاء أسباب موتهم الحقيقية.



يذكر أن نظام الأسد يشهد صراعا داخليا خفيا بين شق مدعوم من روسيا وشق آخر مدعوم من إيران، حيث يحاول كل طرف فرض هيمنته وتسيير النظام بما يخدم مصالحه في المنطقة.

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