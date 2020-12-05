خبر سار للاجئين السوريين في تركيا

كشف المعني بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا أحمد جميل نبهان، عن اتخاذ السلطات التركية قرارات جديدة متعلقة بـ "لم الشمل" اللاجئين السوريين في ولاية غازي عنتاب.

وقال "النبهان" إن لجنة التواصل في الجالية السورية بولاية غازي عنتاب اجتمعت يوم أمس مع مدير الهجرة عبر برنامج الزوم، وتم التوصل لحلول تفيد السوريين بالولاية.

وأضاف أن مدير الهجرة أكد على أن الأشخاص الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" يمكنهم طلب لم شمل لأسباب إنسانية لباقي أفراد العائلة من الدرجة الأولى الزوج أو الزوجة أو الأطفال القاصرين تحت سن 18، وذلك عبر الموقع الإلكتروني.

وأردف أن الأشخاص الذين يرغبون في تثبيت أو تغيير عناوينهم يجب عليهم استحضار فاتورة ماء أو كهرباء باسمهم، مشيرًا إلى أن الذين يمتلكون استوديوهات ولا يملكون عداد ماء عليه جلب عقد إيجار مصدق رسميًا من النوتر.

وذكر المدير أن السوريين الذين انتهى جواز سفرهم يمكنهم استخراج بطاقة حماية إنسانية بشرط أن يكون حاصل سابقًا على إقامة سياحية في غازي عينتاب تخول صاحبها التنقل داخل تركيا دون إذن سفر والحصول على إذن عمل.

هذا وشدد المدير على ضرورة إرسال الطلبات عبر الموقع الالكتروني، وأخذ مواعيد مسبقة والتقيد بها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.