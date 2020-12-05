منازل المدنيين ما تعدته القذائف أصابته جرافات الأسد

قراءة قرارات تعسفية ومجحفة بحق الأهالي محافظ مدينة حماة بحكومة الأسد "محمد كريشاتي" يصدر أوامر بإزالة منازل للمدنيين في حي النقارة جنوب شرق مركز المحافظة

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