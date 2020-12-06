موجة جديدة من العقوبات الأمريكية أشد فتكًا بانتظار نظام الأسد

ذكرت مصادر إعلامية أن موجة عقوبات أمريكية جديدة أشد فتكاً من سابقاتها ستفرض قريباً على نظام الأسد، وستشمل قائمة طويلة من داعمي النظام.

وبحسب تصريحات، صدرت أمس الجمعة، لمنسق فريق قانون "قيصر"، عبد الحميد بركات، فإن قائمة جديدة من العقوبات ستصدر قريباً؛ وستكون أكثر تركيزاً على اقتصاد النظام ونواته الصلبة.

وأضاف أن الإعلان عن تلك العقوبات سيكون خلال شهر كانون الأول الجاري، وستشمل القائمة الجديدة عشرين كياناً اقتصادياً وشخصيةً تساعد النظام في الالتفاف على عقوباته.

وأشار "بركات" إلى أن العقوبات القادمة ستكون أشد تأثيراً على آلة حرب النظام العسكرية واقتصاده المتهالك، الذي يترنح نتيجة الأزمات التي تعصف به.

ولفت منسق الفريق إلى أن اللقاء الأخير بين وفد الائتلاف الوطني السوري والوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا "جويل رايبورن" تناول عقوبات "قيصر" وتشديد الحصار المفروض على النظام وداعميه.

وسبق أن حذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية من سيناريو في سوريا مشابه لما حدث في العراق أثناء فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حيث تسببت العقوبات على البلاد بحدوث مجاعة في تسعينيات القرن الماضي.

ويشهد اقتصاد نظام الأسد ترنحاً كبيراً نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة عليه بموجب قانون "قيصر" منذ شهر حزيران الماضي، وهو ما انعكس على جميع نواحي الحياة، وتسبب بأزمات خانقة داخل البلاد.