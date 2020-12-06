مقتل لاجئ سوري باشتباكات مسلحة في لبنان

قتل لاجئ سوري من ريف دمشق خلال اشتباكات مسلحة جرت، ليلة الجمعة - السبت، بين عشيرتين لبنانيتين في مدينة بعلبك اللبنانية. وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن شابًا لاجئًا من مدينة الزبداني بريف دمشق يدعى، محمد خالد الشمالي، يبلغ من العمر 21 عامًا، أصيب جراء الاشتباك بين عشيرتي آل الصلح وآل وهبي. وأضافت المصادر أن الشاب السوري فارق الحياة بعد إصابته بقليل، نتيجة دخول طلقة طائشة في مكان قاتل بجسده. وذكرت "الوكالة الوطنية الرسمية" اللبنانية، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية حضرت إلى المكان وأجرت تحقيقات للكشف عن ملابسات الحادثة. وتعاني المدينة اللبنانية المذكورة، التي تعتبر من أهم الحاضنات الشعبية لميليشيا حزب الله، من انتشار كبير للسلاح بمختلف أنواعه بين المدنيين پعيدًا عن رقابة الدولة اللبنانية. وتحتضن لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، يعيشون أوضاعًا مأساويةً نتيجة الممارسات العنصرية بحقهم، وتعرضهم لمضايقات كثيرة من قبل تيارات محسوبة على ميليشيا حزب الله ونظام الأسد.

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