قتلى وجرحى من قوات الأسد بهجوم لتنظيم الدولة في ريف حمص

أكدت مصادر إعلامية مقتل عدد من جنود النظام وإصابة آخرين بجروح متفاوتة نتيجة هجوم شنته مجموعات تابعة لتنظيم "الدولة" على مواقعهم بريف حمص الشرقي.

وبحسب موقع "راديو الكل"، فإن عناصر التنظيم شنوا هجومًا على مواقع النظام قرب جبل هيان جنوب غربي تدمر بحوالي 3 كيلو متر، ما تسبب بمقتل خمسة عناصر وإصابة آخرين.

وأضافت المصادر أن الطيران الحربي الروسي شن عدة غارات على المكان الذي حدثت فيه الاشتباكات لإجبار عناصر التنظيم على التراجع.

ونقل الموقع عن مصادره أن مشفى تدمر العسكري استقبل خمسة جثث وثمانية مصابين، يتبعون للفرقة الرابعة التابعة لجيش الأسد، أمس الجمعة. وسبق أن تعرضت بادية تدمر الجنوبية لهجوم مماثل قبل عشرة أيام، استهدف موقعًا قرب الصوانة وقصر الحلابات بريف حمص الشرقي.

ويأتي الهجوم بعد أيام من إطلاق قوات النظام والميليشيات الموالية لها عمليات عسكرية لتمشيط بادية حمص وغيرها من البوادي السورية من تواجد خلايا تنظيم الدولة، بمشاركة سلاح الجو الروسي.