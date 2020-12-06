بومبيو" يكشف عن دور خبيث لإيران في سوريا

كشف وزير الخارجية الأمريكية "مايك بومبيو" عن دور خبيث لعبته إيران في الحرب السورية إلى جانب نظام الأسد، تسبب بمأساة للسوريين.

وأكد الوزير الأمريكي خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة من حوار المنامة، يوم أمس الجمعة، أن إيران لعبت دورًا محوريًا في مأساة الشعب السوري من خلال دعمها لنظام الأسد، موضحًا أن مهادنتها للنظام تسببت في تهجير السوريين.

وأضاف "بومبيو" أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران في المنطقة عن طريق دعم حلفائها في منطقة الشرق الأوسط.

وسبق أن ذكر وزير الخارجية الأمريكي خلال مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية أن بلاده قامت بإخبار نظام الأسد وإيران أن على الأخيرة مغادرة سوريا، وحمّل طهران مسؤولية تهجير أكثر من ستة ملايين لاجئ سوري خارج حدود البلاد.

كما تحدث المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا "جويل رايبرن" أمس أن واشنطن لديها ثلاثة أهداف في سوريا، أحدها إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا.

الجدير بالذكر أن الميليشيات الإيرانية تسعى منذ بدء تدخلها في سوريا لتثبيت أقدامها عن طريق نشر التشيع بين السوريين، وإغراء الشبان في مناطق سيطرة النظام بالمال لتجنيدهم في صفوفها، والاستيلاء على مناطق بأكملها لجعلها قواعد مركزية، كما حصل في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.