اغتيال "القذافي" المسؤول الأول عن التفجيرات في مناطق الجيش الوطني بسوريا

قتل مجهولون، يوم أمس الجمعة، قياديًا بارزًا بميليشيات "قسد" وسط مدينة منبج بريف حلب الشمالي.



وقالت مصادر إعلامية محلية إن القيادي باستخبارات ميليشيات "قسد" الملقب بـ"القذافي" قتل على يد مجهولين في مدينة منبج.



وأضافت المصادر أن المجهولين أطلقوا النار على "القذافي" أثناء عودته إلى منزله الواقع في حي "الحزاونة" بمنبج.



وأوضحت المصادر أن "القذافي" هو المسؤول الأول عن تجنيد الأشخاص وإرسال السيارات والدراجات المفخخة والعبوات إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني شمال سوريا.



يذكر أن ميليشيات "قسد" المدعومة أمريكيا متورطة في أغلب التفجيرات الدموية التي استهدفت تجمعات المدنيين في مناطق سيطرة الجيش الوطني، وأوقعت عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء.

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