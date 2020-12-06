تصريحات جديدة لـ "أردوغان" حول اللاجئين السوريين

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تصريحات جديد حول اللاجئين السوريين المتواجدين في بلاده.



وقال "أردوغان" خلال مشاركته عبر الفيديو في حفل افتتاح طريق "ساريكاميس - كاراكورت - هوراسان": فتحنا قلوبنا وأبوابنا للمضطهدين الذين فروا من الإرهاب والعـنف وقنابل نظام الأسد الدموية".



وأضاف: "ولم نكن من بين الأشخاص الذين هم مثل حزب الشعب الجمهوري ذي الحزب الواحد وسلمناهم إلى قاتليهم".

وذكر أردوغان أن بلاده تبنت مواقف مشرفة ومبدئية عندما وقفت إلى جانب العدالة في سوريا وأنهم عملوا كشخصيات تليق بالأمة التركية فيما يخص ملف اللاجئين السوريين.

وأكد الرئيس التركي على مواصلة بلاده الوقوف بجانب الحق والمظلومين في كل زمان ومكان.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ 3 مليون و624 ألف شخص سنة 2020 بزيادة 50 ألف لاجئ عن العام الفائت، يتركز أغلبهم في اسطنبول وأنطاكية وغازي عينتاب.