عثر أهالي بلدة مضايا بريف دمشق الغربي، السبت، على جثة ضابط بميليشيات النظام السوري ملقاة في الأراضي الزراعية الواقعة بمحيط البلدة.
ووجد الأهالي الجثة مقطوعة الرأس، وقد بدت عليها آثار تعذيب وحشي، فيما تم إلقاء الرأس في غير المكان الذي ألقيت فيه الجثة.
ونقلت دوريات الأمن العسكري بالمنطقة الجثة إلى المشفى، لتبين فيما بعد أنها تعود لضابط برتبة ملازم يعمل لصالح فرع الأمن العسكري في مضايا.
ولم يتبين حتى الآن ما هي أسباب وظروف قتل هذا الضابط والجهة التي قامت بذلك، لافتة إلى أن منطقة مضايا شهدت استنفارًا أمنيًا ونصب حواجز طيارة وشن حملات تفتيش وتمشيط.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة العمليات الأمنية التي تستهدف عناصر وضباط وعملاء ميليشيات نظام الأسد خاصة في محافظة درعا جنوب سوريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رأسه في مكان غير الجثة.. تفاصيل ذبح ضابط من "قوات الأسد" من الوريد إلى الوريد بريف دمشق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.