رأسه في مكان غير الجثة.. تفاصيل ذبح ضابط من "قوات الأسد" من الوريد إلى الوريد بريف دمشق

عثر أهالي بلدة مضايا بريف دمشق الغربي، السبت، على جثة ضابط بميليشيات النظام السوري ملقاة في الأراضي الزراعية الواقعة بمحيط البلدة.

ووجد الأهالي الجثة مقطوعة الرأس، وقد بدت عليها آثار تعذيب وحشي، فيما تم إلقاء الرأس في غير المكان الذي ألقيت فيه الجثة.

ونقلت دوريات الأمن العسكري بالمنطقة الجثة إلى المشفى، لتبين فيما بعد أنها تعود لضابط برتبة ملازم يعمل لصالح فرع الأمن العسكري في مضايا.

ولم يتبين حتى الآن ما هي أسباب وظروف قتل هذا الضابط والجهة التي قامت بذلك، لافتة إلى أن منطقة مضايا شهدت استنفارًا أمنيًا ونصب حواجز طيارة وشن حملات تفتيش وتمشيط.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة العمليات الأمنية التي تستهدف عناصر وضباط وعملاء ميليشيات نظام الأسد خاصة في محافظة درعا جنوب سوريا.