"جهاز الأمن العام" يداهم أوكار خلايا "تنظيم الدولة" في محيط مدينة إدلب وريفها

أعلن جهاز الأمن العام التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، مساء اليوم السبت، على قناته الرسمية على تطبيق "تيلجرام" عن شنه لعمليات مداهمة استهدفت أوكار خلايا تنظيم "الدولة" في منطقة إدلب.
وقال جهاز الأمن: "مداهمة وكر لتنظيم الدولة في محيط مدينة إدلب، وعدة أوكار في مدينة دركوش غرب إدلب واعتقال عدد من المشتبه بهم".
وكان جهاز الأمن العام قد نفذ في وقت سابق عدة عمليات مداهمة استهدفت أوكار ومقار خلايا تنظيم الدولة بإدلب وريفها، وتمكن من تفكيك الخلايا والقضاء عليها.
كما شن جهاز الأمن، في الآونة الأخيرة، عدة عمليات أمنية ضد عصابات الخطف والسرقة والابتزاز، واستطاع القبض على عناصرها وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم.
يذكر أن جهاز الأمن العام أعلن في أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن تمكنه من إلقاء القبض على خلية أمنية تابعة لميليشيات نظام الأسد تنشط في مدينة إدلب.
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