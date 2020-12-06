ابن عم بشار الأسد ينقلب على النظام السوري

دعا ريبال رفعت الأسد، ابن عم رئيس النظام بشار الأسد، في لقاء صحفي، إلى ضرورة تغيير نظام الحكم في سوريا.
وقال "ريبال" إنه يطالب بتطبيق نظام حكم فيدرالي لحل الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن النظام الفيدرالي لا يعني تقسيم البلاد -على حد تعبيره-.
ولفت "ريبال" إلى أن أهم دول العالم حاليًا مثل الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا تعتمد النظام الفيدرالي.
وأكد "ريبال" أن نظام الحكم الفيدرالي بات تطبيقه ضروريًّا في سوريا معللًا ذلك بوجود قوات دولية على الأراضي السورية.
هذا وادعى "ريبال" في سياق كلامه، أن رئيس النظام بشار الأسد كان ينوي القيام بالإصلاحات مع بداية الثورة، لكن عائلة "مخلوف" منعته من ذلك.
يذكر أن كلًّا من روسيا وإيران يتحكمون في قرارات "بشار الأسد" المصيرية، ويوجهونها بما يخدم مصلحتهم في المنطقة.
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