ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة ضد لاجئين سوريين

اتخذت السلطات الألمانية إجراءات صارمة ضد لاجئين سوريين، حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني.

وقالت قناة "BR" التلفزيونية الألمانية، إن الشرطة أوقفت سيارتين في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، الثلاثاء الماضي، وألقت القبض على مهربين اثنين كانوا يهربون نحو تسعة سوريين، دخلوا بشكل غير قانوني.

كان في السيارة الأولى – بحسب القناة الألمانية - خمسة سوريين، تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا، ولم يكن لديهم بطاقة هوية سارية معهم، وكان اثنان منهما جالسان في صندوق السيارة، دون أحزمة الأمان وقد أوقفتها الشرطة بالقرب من مدينة كيرشدورف.

وألقت الشرطة القبض على السائق، وهو سوري أيضًا، وتم اعتقاله للاشتباه في قيامه بالتهريب، وتمت إعادة اللاجئين الخمسة إلى النمسا، وفقًا لما نشره موقع "هولندا بالعربي".

وبعد ساعات قليلة، اكتشفت الشرطة سيارة ثانية على الطريق السريع B12، في مدينة زايبردورف وكان يجلس فيها خمسة رجال سوريين، من بينهم السائق، وتتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا.

وألقت الشرطة القبض على السائق السوري، وتم تسليم شابين لمكتب رعاية الشباب، بينما تم تسليم الشابين الآخرين إلى السلطات النمساوية.

يأتي هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه الدعوات في ألمانيا لتعديل اتفاقية "دبلن" لمواجهة تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال ماتياس ميدلبيرغ، السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن "ألمانيا تعتبر بلدًا مستهدفًا من قِبل العديد من المهاجرين، الذين يتابعون هجرتهم داخل حدود الاتحاد الأوروبي"، معربًا عن قلقه فيما يتعلق بالوضع الحالي للمستفيدين من اتفاقية دبلن.

ويسعى العديد من المهاجرين إلى دخول ألمانيا على أمل الحصول على فرص أفضل بخصوص الموافقة على طلبات اللجوء الخاصة بهم، لكن بموجب "اتفاقية دبلن" الخاصة بالاتحاد الأوروبي، فإن واجب معالجة طلبات اللجوء يقع على عاتق أول دولة دخلها اللاجئ ضمن الاتحاد الأوروبي.

ويحاول بعض المهاجرين الاستفادة من ثغرة قانونية، تنص على أنه إذا قضى المهاجر ستة أشهر أو أكثر في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي لأي سبب من الأسباب، يتعين على هذا البلد عادةً أن يتولى مهمة البت بطلب لجوئه.

وتستضيف ألمانيا نحو مليوني لاجئ حسب إحصاءات 2019، 41 بالمئة منهم من السوريين، وقد بدأ الحديث عن ترحيل السوريين بعد هجوم بالسلاح الأبيض وقع في ولاية "سكسونيا" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدى لمقتل شخص وإصابة آخر، واعتقلت السلطات حينها شابًّا مشتبهًا به ادعت أنه سوري.