كورونا يفتك بقائد إيراني كبير شارك بقتل السوريين

نعت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، قائداً كبيراً في الحرس الثوري الإيراني، شارك بمآسي السوريين، جراء إصابته بفيروس كورونا. وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية؛ فإن قائداً كبيراً في الحرس الثوري الإيراني برتبة عميد يدعى "عبد الرسول أستوار محمود أبادي"، توفي نتيجة مضاعفات إصابته بالفايروس. وأضافت أن القيادي المذكور شارك بالقتال إلى جانب نظام الأسد في سوريا والعراق، برفقة قائد فيلق القدس الإيراني "قاسم سليماني". ولم تتطرق المصادر الإيرانية لتاريخ إصابة "أبادي" بالوباء، غير أنها ذكرت أنه توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال مهمة له في العراق. وأشارت الوكالة إلى أن التهابات حادة في الرئة بالإضافة لإصابة كيماوية سابقة خلال الحرب مع العراق، أدت لاستياء وضعه الصحي، ليفارق الحياة، فجر اليوم الأحد. يذكر أن إيران أقحمت جنودها وقياديين في جيشها إلى جانب نظام الأسد في الحرب ضد الشعب السوري، على مدار السنوات الماضية، علاوة على تجنيدها الميليشيات متعددة الجنسيات للقتال في سوريا.

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