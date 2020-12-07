تحذيرات من أزمة جديدة في مناطق الأسد سببها روسيا

حذرت صفحات موالية لنظام الأسد من أزمة جديدة ستعصف بالبلاد؛ سببها روسيا، لتنضم إلى بقية الأزمات التي تواجه السوريين في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب المصادر فإن ست شركات روسية ألغت عقودًا لتوريد القمح إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا، وذلك على خلفية ارتفاع أسعاره عالميًا.

وحذرت المصادر من أن أزمة طحين تلوح بالأفق، في حال لم يتم إيجاد حل لمسألة وقف توريد القمح الروسي الذي تعتمد عليه معظم أفران النظام، وخصوصًا في دمشق.

و سبق أن تحدث، نذير ضبيات، مدير التجارة الخارجية في المؤسسة السورية للحبوب التابعة لحكومة النظام عن إلغاء ستة عقود لتوريد القمح إلى سوريا من قبل شركات روسية.

وأشار "ضبيات" إلى أن حجة الشركات الروسية هي ارتفاع الأسعار عالميًا والتأخر في فتح الاعتمادات، وتقدر جملة العقود التي أوقفتها الشركات الروسية بما يقرب من 450 ألف طناً، بحسب مسؤول النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد أزمات خانقة على عدة أصعدة، وتبرز أزمة الخبز والوقود كأشد أزمتين يواجههما النظام في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليه وفق قانون "قيصر".