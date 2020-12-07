مصادر روسية تتحدث عن هجوم تركي وشيك على منطقتين سوريتين

أكدت مصادر إعلامية روسية نقلًا عن مسؤول مقرب من نظام الأسد أن القوات التركية تتحضر لهجوم وشيك على منطقتين سوريتين شمال البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن، محمد كمال الجفا، الذي وصفته بالخبير العسكري والعضو المراقب بغرفة عمليات حلب لدى النظام، أن أنقرة تقوم منذ مدة طويلة بنقل مقاتلين إلى شمالي عين العرب "كوباني". وأضاف أن أنقرة تستقدم أعدادًا كبيرة من المقاتلين المحليين من منطقة إدلب إلى المناطق الواقعة شمال عين العرب ضمن الأراضي التركية.

وأشار إلى أن الجيش التركي أعطى أوامره لبعض المجموعات المتواجدة في منطقة "ماردين" التركية برفع الجاهزية والاستعداد خلال 48 ساعة لبدء المعركة المرتقبة.

وتوقع الخبير العسكري لدى النظام أن يكون هناك انتكاسة جديدة نتيجة وجود خطة تركية لإسقاط منبج وعين العرب التي تحتوي على العديد من المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية.

ووفقًا لمصادر عسكرية فقد عززت ميليشيا "قسد" مواقعها بمنطقة عين عيسى شمال شرقي الرقة بمدافع وراجمات صواريخ ومعدات ثقيلة تستخدم في التحصين تحسبًا لأي هجوم تركي، وذلك بعد توارد أنباء عن هجوم وشيك.

الجدير بالذكر أن ميليشيا "قسد" استغلت ذريعة محاربة تنظيم "الدولة" للسيطرة على مناطق عربية واسعة شمال وشمال شرقي سوريا لبناء مشروعها الانفصالي المنشود، وأصبحت معظم حقول النفط السورية ضمن مناطق سيطرتها، بالإضافة لمحافظات عربية كاملة كدير الزور والرقة ومناطق شاسعة في حلب والحسكة.