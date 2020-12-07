دعم جيش النظام ومحاربة "الإرهاب" وإدانة التدخل التركي.. بنود ملغومة بوثيقة الأسد للجنة الدستورية في جنيف

كشفت مصادر إعلامية تفاصيل وثيقة قدمها رئيس وفد حكومة الأسد، أحمد الكزبري إلى اجتماعات اللجنة الدستورية تضمنت بنود ملغومة تفضي إلى الاعتراف بالنظام وإدانة الثورة.

وطالبت الوثيقة التي قدمها "الكزبري" ونشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" جميع الأطراف المشاركة بأعمال واجتماعات اللجنة الدستورية بما فيها المعارضة السورية برفض ما أسماها "الأعمال الإرهابية" لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة".

ومما جاء في الوثيقة التي تضمنت عدة بنود: "الرفض التام لكافة الأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش والنصرة والإخوان المسلمين ومن ارتبط بهم أو تحالف معهم ميدانيًا على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية".

ولم تتطرق الوثيقة، التي تضمنت ثمانية بنود، إلى الإجرام الذي مارسته روسيا وإيران ونظام الأسد بحق السوريين، وتسبب بمقتل مئات الآلاف وتشريد 12 مليون سوري داخليًا وخارجيًا.

ونص البند الثاني في الوثيقة على "إدانة الاحتلال الأجنبي لأراض سورية من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة والعمل على إنهائه بجميع السبل الممكنة وتجريم التعامل أو الاعتراف بالسلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخل الأجنبي أيًّا كان".

وفي البند الثالث، طالبت الوثيقة المشاركين بـ"دعم الجيش العربي السوري بكل السبل للقيام بمهماته"، فيما نص الرابع على "رفض أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته ورفض محاولات فرض الأمر الواقع" في إشارة إلى "الإدارة الذاتية" التي أقامتها ميليشيا قسد بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا، وتسيطر على ربع مساحة البلاد في شمال شرقها وتضم معظم الموارد الطبيعية.

وجاء في البند الخامس: "تمثل الهوية الوطنية البوتقة الجامعة لجميع السوريين (...) التي تسمو على أي انتماء ديني أو طائفي أو مناطقي أو قبلي أو عرقي" ويتجلى ذلك في خمسة أمور، هي: "اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية، واللغة الرسمية: العربية، والانتماء والولاء للوطن والدفاع عنه، والشعور العام للفرد بالانتماء إلى كامل التراب الوطني، وعدم المساس بالرموز الوطنية كالعَلَم والنشيد الوطني".

كما ركزت الوثيقة على "تشجيع اللاجئين على العودة بكل السبل الممكنة وضمان هذا الحق ورفض ما تقوم به بعض الجهات والحكومات من عرقلة ذلك بذرائع واهية أو ربط (العودة) بأجندات سياسية"، إضافة إلى مطالبة "المجتمع الدولي دعم جهود الدولة السورية في تهيئة الظروف المناسبة للعودة".

واختُتمت اجتماعات الجولة الرابعة للجنة الدستورية قبل يومين، والتي تمت بمشاركة وفود النظام والمعارضة والمجتمع المدني، فيما تم إعلان انعقاد الجولة الخامسة بداية العام القادم بعد استلام الإدارة الأمريكية الجديدة مسؤولياتها.

ويحاول وفد المعارضة السورية تقديم مقترحات ملموسة وواقعية مثل تشكيل هيئة وطنية مستقلة، تكون مهمتها العناية بأمور اللاجئين السوريين في الخارج والنازحين في الداخل، وهيئة أخرى معنية بحقوق الإنسان.

وتسعى اجتماعات اللجنة الدستورية للتوصل لتشكيل دستور جديد لسوريا أو تعديل الدستور الحالي، للوصول لعملية سياسية تقود لإنهاء حالة الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، بإشراف الأمم المتحدة.

الجدير ذكره أن نظام الأسد يعمد منذ بداية انطلاق الثورة السورية على إطلاق صفة الجماعات الإرهابية على كل الفصائل الثورية المعارضة له، بغض النظر عن ارتباطاتها وانتماءاتها الدينية والقومية، ويحارب الجميع تحت ذريعة محاربة الإرهاب.