فيصل القاسم: انتظروا هذه المفاجأة قبل انتخابات الرئاسة القادمة في سوريا

توقع الإعلامي السوري المعارض، فيصل القاسم، اليوم الأحد، حدوث مفاجأة في سوريا، قبل انتخابات الرئاسة القادمة في صيف 2012.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "قبل أيام من الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أشهر سيتوفر الخبز والكهرباء والمازوت والبنزين وسينخفض الدولار والأسعار وستتحسن الليرة بأوامر من كلب الشام تمهيدًا للانتخابات".

وأضاف الإعلامي السوري المعارض: "فجأة سيكون هناك تحسن مفاجئ في الوضع المعيشي بعد أن تقوم المخابرات السورية بانتخاب بشار لفترة رئاسية قادمة".

وتشهد سوريا منذ نحو عشر سنوات أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين، الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

وكان وزير الخارجية في نظام الأسد، فيصل المقداد، أعلن الشهر الماضي الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري في موعدها وضمن الأصول المحددة دون أي تغيير.

وأضاف "المقداد" في حوار مع قناة "الميادين" اللبنانية: "موعد الانتخابات سيكون بين 16 أبريل/نيسان و16 مايو/أيار 2021، كما هو المعتاد في كل جولة".