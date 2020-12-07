بشرى سارة.. وثيقة سفر قريبًا للاجئين السوريين في تركيا

أعلن نائب رئيس منبر الجمعيات السورية "باسل هيلم" عن خبر سارة للاجئين السوريين في تركيا.

وقال باسل هيلم، إن عدة منظمات سورية في تركيا تسعى إلى تحصيل وثيقة سفر للاجئين السوريين تمكنهم من السفر إلى الكثير من دول العالم.

وأوضح نائب رئيس منبر الجمعيات السورية إن منظمته قدمت طلبًا للجهات المعنية بأمور السوريين في تركيا، من أجل الاستغناء عن جواز السفر في التنقل بين تركيا والدول الأوروبية.

وأضاف أنه ما دامت دول الاتحاد الأوروبي تمنح وثيقة سفر للاجئين لديها تمكنهم من السفر إلى الكثير من دول العالم، فإن مثل هذا الأمر ممكن في تركيا.

وذكر "هيلم" أن المنبر قدم للسلطات التركية فكرة وثقية سفر سورية تمنح من الحكومة التركية للاجئ السوري من أجل السفر، موضحًا أنها مماثلة لتلك التي كان يمنحها نظام الأسد للاجئين الفلسطينيين في سوريا.



وأكد "هيلم" أن هنالك تجاوبًا كبيرًا حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى وجود نظام معين تسير عليه الأمور في تركيا.

وأوضح "هيلم" أنه وبمجرد الانتهاء من موضوع الإقامة الإنسانية، سيتم طرح فكرة وثيقة السفر مجددًا من أجل منح هذه الوثيقة للسوريين وحل مشكلة سفرهم خارج تركيا.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ 3 ملايين و624 ألف شخص سنة 2020، بزيادة 50 ألف لاجئ عن العام الفائت، يتركز أغلبهم في إسطنبول وأنطاكية وغازي عينتاب.