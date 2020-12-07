الصراع داخل إيران يشتعل وسط أنباء عن وفاة "خامنئي".. ونجله يسطو على السلطة

كشفت مصادر إيرانية معارضة، عن اشتعال الأوضاع في البلاد بسبب أنباء غير مؤكدة عن وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك بعد تدهور صحته، وسط خلافات على المرشح لتسلم منصبه.

وقال الصحفي الأحوازي، محمد مجيد، كتب على حسابه في "تويتر": "مصادر إيرانية تتحدث تدهور صحة المرشد الإيراني خامنئي منذ ليلة البارحة، وتؤكد بأن المقربين من خامنئي خائفون جدًا على وضعه".

وأضاف "مجيد": "تؤكد المصادر الإيرانية بأن مهام وصلاحيات مكتب المرشد خامنئي انتقلت إلى نجله مجتبى خامنئي الذي يشرف على عدة دوائر أمنية واستخباراتية في إيران".

وأشار إلى أنه "كان المقرر أن يجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعة الماضية، بالمرشد الإيراني خامنئي؛ حيث تم إلغاء هذا الاجتماع بين المرشد والرئيس روحاني بسبب تدهور الوضع الصحي لخامنئي".

وختم "مجيد" بقوله: "غير واضح حتى الآن سبب تدهور صحة (خامنئي) هل بسبب مرضه بسرطان البروستات أو بمرض آخر، ولكن منذ يوم الأمس وصحته تزداد تدهورًا، مما أدى إلى استدعاء كبار الأطباء من مستشفى مسيح دانشوري في طهران".