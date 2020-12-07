بسبب امرأة.. شجار بين شبان وعنصر من ميليشيات "نظام الأسد" في دير الزور

نشب شجار بين عدد من شباب مدينة دير الزور، مع عنصر من ميليشيا "نظام الأسد"، في مخبز "الجاز" في الحي ليتطور فيما بعد إلى إطلاق نار.
وقالت شبكة "دير الزور 24": إن "شبانًا من حي الجورة بمدينة دير الزور، تشاجروا مع عنصر من ميليشيا لواء القدس، في مخبز "الجاز" في الحي، ما أدى لتدخل عدد من العناصر وأطلقوا النار في الهواء لتخليص زميلهم.
وأوضحت الشبكة أن سبب الشجار هو إقدام العنصر على شتم إحدى النساء في مخبز "الجاز" بعد أن طلبت منه تأمين الخبز لها، ما أدى لتدخل شبّان من الحي وضربه.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة نظام بشار الأسد تعاني من أزمة خبز حادة بالإضافة إلى انقطاع المحروقات من السوق.
يذكر أن مناطق سيطرة "نظام الأسد" تشهد ترديًا في الأوضاع المعيشية والخدمية والصحية، بالتزامن مع انتشار الفقر والبطالة بصفوف الأهالي هناك.
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