محادثات السلام السورية تدخل جولة جديدة في جنيف اليوم

دوت الخليج :- تنطلق جولة جديدة من محادثات السلام السورية الإثنين في جنيف.
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن الجولة الرابعة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور ستبدأ أعمالها في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وكان بيدرسون قد أوضح في مؤتمر صحافي عقده في جنيف يوم الأحد أنه بعد مناقشات ولقاءات مع الوفود المشاركة ومع السلطات السويسرية ومنها الصحية بات بمقدورنا بدء اجتماع.
وأعرب عن رغبته بأن يرى تقدما فيما يخص مسألة لجنة مناقشة الدستور “وأن يحرز هذا التقدم السوريون أنفسهم.. وأن يدفع اجتماع جنيف بالعملية السياسية قدماً”.
وأشار بيدرسون إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة بالاجتماعات والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولات السابقة.
وعقدت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان “المبادئ الوطنية الأساسية”.
(د ب أ)
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