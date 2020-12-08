قطر تعلن عن مشروع لمساعدة مليون طالب سوري في المناطق المحررة

أعلنت دولة قطر عن إتمام مشروع لمساعدة مليون طالب سوري؛ في مرحلة التعليم الأساسي، ضمن منطقة الشمال السوري المحرر؛ الخاضعة لسيطرة فصائل الثورة السورية.

وأكدت صحيفة "الوطن" القطرية أن ما يزيد عن تسعة ملايين كتاب مدرسي، تشمل مختلف المواد الدراسية المعتمدة، تم طباعتها في دولة قطر.

وأضافت أن الكتب طبعت بالتعاون بين صندوق قطر للتنمية و جمعية قطر الخيرية؛ ووُزعت على ما يقارب مليون طالب سوري.

وأشارت إلى أن "قطر الخيرية" طبعت ما يزيد عن أربعة ملايين كتاب مدرسي للعام الحالي 2020 -2021، وجرى توزيعها قبل أيام في مدارس شمال غربي سوريا بإدلب وريف حلب.

وذكر، عبد الله مسلم، منسق برنامج التعليم بمكتب جمعية قطر في تركيا أن المرحلة الثانية لطباعة الكتب المدرسية غطت 60 بالمئة من احتياجات الكتب في الشمال السوري.

وبدأت "قطر الخيرية" منذ العام 2017 بمشروع تحسين المستوى التعليمي لما يزيد عن مليون طفل ضمن مناطق شمال غربي سوريا.

وسبق أن خصصت جمعية قطر الخيرية، مبلغ 15 مليون ريال قطري، للسوريين لمساعدتهم على مواجهة فيروس كورونا في الداخل السوري وتركيا، بحسب وكالة "الأناضول".

وتعتبر قطر الدولة العربية الوحيدة التي بقيت مساندة لنضال الشعب السوري وقضيته في مواجهة إجرام آلة الحرب التابعة لروسيا ونظام الأسد، في الوقت الذي عادت فيه معظم الدول العربية لتطبيع العلاقات مع النظام، علاوة على تقديمها الدعم المالي لمساعدته في حربه على الشعب السوري.